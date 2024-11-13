МАРТ сказал об изменении в регулировании цен на яблоки и свежие овощи в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что постановлением ведомства № 65 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. № 55» от 30 октября 2024 года были внесены уточнения в части дополнения перечня расходов по доставке, в том числе и при оказании услуг сторонними организациями, в случае государственного регулирования цен путем установления предельных максимальных цен. Данный список дополнили расходами на упаковку, упаковочные материалы, тару (по стоимости из приобретения).
В МАРТ поясняют, что с учетом изменений, которые вносятся указанным документом, магазинам в момент установления цен на отдельные виды свежих овощей и яблок, допускается включать расходы на упаковку, тару, упаковочные материалы, в том числе при оказании услуг сторонними организациями, в рамках включения в стоимость расходов, связанных с доставкой.
В ведомстве добавили, что при этом сформированные субъектами торговли цены при учете расходов по доставке не должны быть выше установленного размера предельных максимальных розничных (оптовых) цен на названную продукцию.
Напомним, что МАРТ позволил добавить в цену товара расходы на дополнительную упаковку.
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