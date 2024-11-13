МАРТ сказал об изменении в регулировании цен на яблоки и свежие овощи в Беларуси

Сообщается, что постановлением ведомства № 65 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 августа 2021 г. № 55» от 30 октября 2024 года были внесены уточнения в части дополнения перечня расходов по доставке, в том числе и при оказании услуг сторонними организациями, в случае государственного регулирования цен путем установления предельных максимальных цен. Данный список дополнили расходами на упаковку, упаковочные материалы, тару (по стоимости из приобретения).