Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября



Будет преобладать облачная погода. Ночью местами выпадут небольшие осадки, днем — во многих районах. Местами могут быть слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4−9 м/с.



Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем ожидается минус 1 — плюс 4 градуса.