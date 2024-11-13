Будет преобладать облачная погода. Ночью местами выпадут небольшие осадки, днем — во многих районах. Местами могут быть слабые туман и гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем ожидается минус 1 — плюс 4 градуса.
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.