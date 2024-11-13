Mash: в Севастополе подорвали автомобиль военного ЧФ с помощью СВУ

Выйдя с собакой на улицу, я увидела, как везде валяются осколки, едет реанимация, пожарные, ДПС, полиция. Я пришла на место происшествия через пять минут после взрыва. И там уже все были: толпа людей и все службы. Они очень быстро среагировали на взрыв".