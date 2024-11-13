Фонтан на площади Героев 21-й Армии в Самаре отремонтируют за 219 млн рублей

В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для ремонта фонтана «40 лет Победы» на площади Героев 21-й Армии (в границах ул. Осипенко, Ново-Садовой и пр. Ленина). Компания, название которой пока не сообщается, выполнит работы за 219 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 250 млн рублей. На торги было подано две заявки. Одна компания предложила выполнить работы за 235 млн рублей, вторая — за 219 млн. Именно ее признали победителем электронного аукциона. Подрядчик должен будет выполнить ремонт фонтана до 1 мая 2025 года. В рамках работ предусмотрена установка подсветки и аудиосистемы.
«Чаша будет видоизменена немного, но, мне кажется, очень достойный, компромиссный вариант. С одной стороны, максимально сохраняется исторический вид фонтана, торжественный очень, с другой, он станет более современным».
Также он поделился эскизами фонтана после обновления.