Фонтан на площади Героев 21-й Армии в Самаре отремонтируют за 219 млн рублей

В Самаре подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для ремонта фонтана «40 лет Победы» на площади Героев 21-й Армии (в границах ул. Осипенко, Ново-Садовой и пр. Ленина). Компания, название которой пока не сообщается, выполнит работы за 219 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.