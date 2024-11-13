На ремонт зданий учебных учреждений в Башкирии направят семь млрд рублей

С 2025 по 2027 год в Башкирии по президентской программе отремонтируют 88 школ, 16 детских садов и семь колледжей. На это республике выделят более семь миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.