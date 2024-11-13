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На ремонт зданий учебных учреждений в Башкирии направят семь млрд рублей

В Башкирии школы, детсады и колледжи отремонтируют за 7 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 2025 по 2027 год в Башкирии по президентской программе отремонтируют 88 школ, 16 детских садов и семь колледжей. На это республике выделят более семь миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель Башкирии поблагодарил президента России Владимира Путина. По его словам, поддержка федерального центра в модернизации материально-технической базы сферы среднего профессионального образования очень поможет.

Хабиров напомнил, что за три года в республике по этой программе отремонтировали 146 зданий школ, в которых учится более 55 тысяч детей.

— Своими силами с таким объемом мы бы не справились. Еще одна хорошая новость — республика получит федеральное финансирование и на строительство новых школ и садиков. В частности, 2,4 млрд рублей — на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе, — поведал глава региона.

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