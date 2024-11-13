Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловскую область идет потепление

Потепление придет в Свердловскую область в ближайшие дни.

Сейчас в Олбани: -2° 3 м/с 63% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область придет потепление. Температура воздуха поднимется на четыре-семь градусов. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

— В ближайшие дни теплый воздух постепенно отвоюет Средний и Южный Урал, оттеснит холод дальше в Сибирь, температура превысит норму на 4−7 градусов, — рассказали в Гидрометцентре.

Атмосферный фронт над Уралом приносит осадки в виде снега. Теплая воздушная масса распространится с запада. Потепление охватит всю Свердловскую область.

Так, плюсовые температуры придут на Средний Урал уже 17 ноября. В этот день в регионе потеплеет до +1 градуса. С 18 по 19 число сохранится +2 градуса.