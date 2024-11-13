В Свердловскую область идет потепление

В Свердловскую область придет потепление. Температура воздуха поднимется на четыре-семь градусов. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.
— В ближайшие дни теплый воздух постепенно отвоюет Средний и Южный Урал, оттеснит холод дальше в Сибирь, температура превысит норму на 4−7 градусов, — рассказали в Гидрометцентре.
Атмосферный фронт над Уралом приносит осадки в виде снега. Теплая воздушная масса распространится с запада. Потепление охватит всю Свердловскую область.
Так, плюсовые температуры придут на Средний Урал уже 17 ноября. В этот день в регионе потеплеет до +1 градуса. С 18 по 19 число сохранится +2 градуса.