Телеведущий Николаев опроверг данные о том, что у него COVID

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время — ГИТИС) по специальности «Актeр театра и кино». В 1970—1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».