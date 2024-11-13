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Телеведущий Николаев опроверг данные о том, что у него COVID

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев опроверг РИА Новости сообщения о том, что у него коронавирус, отметив, что чувствует себя нормально.

Источник: © РИА Новости

Ранее артист заявлял РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что у Николаева якобы выявили ковид.

«Чувствую себя нормально, спасибо», — сказал собеседник агентства, добавив, что сообщения про ковид не соответствуют действительности.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время — ГИТИС) по специальности «Актeр театра и кино». В 1970—1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».

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