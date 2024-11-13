В Ростове-на-Дону аренда «однушки» выросла почти на 23%

В Ростове-на-Дону аренда однокомнатной квартиры выросла почти на 23%. Об этом сообщили специалисты портала «Мир квартир».
По данным исследования, за октябрь текущего года стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 0,3%. Сейчас «однушку» можно снять в среднем за 28,3 тысячи рублей. А за год стоимость жилья выросла на 22,7%. Аналогичная ситуация и с двухкомнатными квартирами. Так, сейчас арендовать квартиру стоит около 36 тысячи рублей — за месяц стоимость выросла на 0,7%, а за год — на 19,5%.
Трехкомнатные квартиры обойдутся ростовчанам в среднем в 41,1 тысячу рублей. За октябрь стоимость «трешки» увеличилась на 0,4%, а за текущий год почти на 21%.
Специалисты прогнозируют, что в декабре стоимость жилья примет положительную динамику в большинстве городов России. В январе возможно некоторое «проседание», а потом восхождение кривой роста продолжится.