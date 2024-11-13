Стало известно, действительно ли Япония сняла часть санкций против России.

Ряд экспертов уверен, что рано или поздно Токио придется снять санкции на ввоз автомобилей японского производства в Россию. Так, специалист в сфере покупки автомобилей Денис Малых в интервью Vladovostok1.ru выразил мнение, что Япония просто не может сразу снять ограничения и запреты на экспорт машин в РФ, поэтому начинает действовать поэтапно.