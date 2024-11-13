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Стало известно, действительно ли Япония сняла часть санкций против России

Речь идет не об отмене санкционных ограничений, а о снятии запрета на ввоз в Россию «мягких гибридов», следует из сообщений японской прессы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Стало известно, действительно ли Япония сняла часть санкций против России.
Источник: Shutterstock

На днях в ряде российских средств массовой информации появились сообщения, что Япония якобы ослабила или даже сняла санкции против Российской Федерации. Но в действительности это не совсем так.

Санкции, введенные правительством Японии против нашей страны, остаются в силе. Но Токио смягчает ранее существовавшие ограничения на ввоз в Россию части продукции своей автомобильной промышленности. В частности, снимается запрет на ввоз «мягких гибридов», то есть машин, использующих для поддержки работы двигателя внутреннего сгорания и электромотор.

Такое решение обусловлено главной причиной: Россия в силу географической близости, специфики собственного автопрома и численности населения играла важную роль в качестве покупателя японских автомобилей. Санкции против РФ ударили в первую очередь по самим производителям в Японии.

Ряд экспертов уверен, что рано или поздно Токио придется снять санкции на ввоз автомобилей японского производства в Россию. Так, специалист в сфере покупки автомобилей Денис Малых в интервью Vladovostok1.ru выразил мнение, что Япония просто не может сразу снять ограничения и запреты на экспорт машин в РФ, поэтому начинает действовать поэтапно.