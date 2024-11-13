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Поиски 71-летнего уфимца внезапно свернули

В Уфе завершились поиски 71-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 71-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Уфимец пропал вчера — 12 ноября. В объявлении о розыске пенсионера отмечалось, что у него возможна потеря памяти. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был уфимец — не уточняется.

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