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Россельхознадзор нашел нарушения на крымском молокозаводе

Крымское предприятие, производящее и продающее молочную продукцию, внепланово проверили специалисты Азово-Черноморского управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверки было обнаружено 16 кг молочной продукции, хранившейся на складе для дальнейшей продажи, без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Собственник продукции по предписанию Россельхознадзора уничтожил всю продукцию в присутствии специалистов ведомства.

Кроме того, были найдены 117 килограммов молока, в которых нашли остатки антибиотиков для ветеринарного применения в количестве, превышающем допустимые нормы. По предписанию управления продукция была уничтожена.

Предприятию дали время до 16 декабря устранить нарушения. Кроме того, производителю назначили штраф за найденные нарушения.