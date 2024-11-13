Россельхознадзор нашел нарушения на крымском молокозаводе

В ходе проверки было обнаружено 16 кг молочной продукции, хранившейся на складе для дальнейшей продажи, без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Собственник продукции по предписанию Россельхознадзора уничтожил всю продукцию в присутствии специалистов ведомства.
Кроме того, были найдены 117 килограммов молока, в которых нашли остатки антибиотиков для ветеринарного применения в количестве, превышающем допустимые нормы. По предписанию управления продукция была уничтожена.
Предприятию дали время до 16 декабря устранить нарушения. Кроме того, производителю назначили штраф за найденные нарушения.