Психолог Миллер посоветовала ростовчанкам дарить мужчинам эмоции на Новый год

Дончанам дали рекомендации по поводу подарков на Новый год для своих вторых половин. Советами в интервью с NEWS.ru поделилась психолог Александра Миллер.
По ее словам, мужчинам в качестве подарка лучше всего подойдут эмоции. Это связано с тем, что они испытывают в жизни нехватку эмоций и получают их от женщины. Поэтому в качестве презента подойдет поход в спа, путешествие или полет на воздушном шаре.
А вот женщины больше ценят заботу о себе. Поэтому им на подарок подойдет что-то материальное. Если у мужчины позволяют финансы, то своей второй половинке он может подарить автомобиль или украшение. Но, как считает психолог, подарок должен зависеть от интересов и увлечений того, кому его дарят.