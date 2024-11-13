Психолог Миллер посоветовала ростовчанкам дарить мужчинам эмоции на Новый год

А вот женщины больше ценят заботу о себе. Поэтому им на подарок подойдет что-то материальное. Если у мужчины позволяют финансы, то своей второй половинке он может подарить автомобиль или украшение. Но, как считает психолог, подарок должен зависеть от интересов и увлечений того, кому его дарят.