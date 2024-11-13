Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Миллер посоветовала ростовчанкам дарить мужчинам эмоции на Новый год

Эксперт рекомендует дончанам дарить материальные подарки дамам, а мужчинам — эмоции.

Источник: Комсомольская правда

Дончанам дали рекомендации по поводу подарков на Новый год для своих вторых половин. Советами в интервью с NEWS.ru поделилась психолог Александра Миллер.

По ее словам, мужчинам в качестве подарка лучше всего подойдут эмоции. Это связано с тем, что они испытывают в жизни нехватку эмоций и получают их от женщины. Поэтому в качестве презента подойдет поход в спа, путешествие или полет на воздушном шаре.

А вот женщины больше ценят заботу о себе. Поэтому им на подарок подойдет что-то материальное. Если у мужчины позволяют финансы, то своей второй половинке он может подарить автомобиль или украшение. Но, как считает психолог, подарок должен зависеть от интересов и увлечений того, кому его дарят.