15 ноября 2024 года в Самаре распределят свободные места в детских садах

О предоставлении места для ребенка в детсаду родителям сообщат его по указанными в заявлении контактным данным, а электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений».