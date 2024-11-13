15 ноября 2024 года в Самаре распределят свободные места в детских садах

В пятницу, 15 ноября в Самаре будет проводиться очередное распределение свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Родителям рекомендуется проверить указанные в заявлении данные на Портале Образовательных Услуг es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений для внесения изменений нужно обратиться в МФЦ.
Родители имеют право выбора предпочитаемых детсадов с учетом реализуемых образовательных программ, но не более пяти в порядке убывания предпочтения. Изменить список предпочитаемых детсадов в электронном заявлении можно через МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании:
— наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в детседу;
— даты регистрации ребенка в электронном реестре;
— возраста ребенка на 1 сентября 2024 года;
— направленности группы;
— желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.
О предоставлении места для ребенка в детсаду родителям сообщат его по указанными в заявлении контактным данным, а электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений».
Родителям необходимо в течение десяти рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте письменно подтвердить своё согласие, обратившись непосредственно в детсад. В случае несогласия с предоставленным для ребенка местом в необходимо обратиься в МФЦ.
Если родители не явятся для подтверждения своего согласия или несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Для восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест нужно обратиться в МФЦ.