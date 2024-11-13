Могут ли казахстанцам запретить благотворительные сборы

«Все, что затрагивает интересы населения, наших граждан, не может кулуарно решаться в стенах одного министерства. Соответственно, все это будет обсуждаться с широким участием институтов гражданского общества… Если это будет вредить нашим людям, естественно, такие решения приниматься не будут. Здесь я могу вас уже, действительно, ответственно заверить. Но, опять-таки, этот вопрос на стадии обсуждения. Давайте дождемся их результатов».