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Глава компании в Белебее получила штраф после того, как взял на работу бывшего чиновника

В Башкирии главу компании оштрафовали после оформления на работу экс-чиновника.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебей управляющую компания «Юность» оштрафовали после оформления на работу бывшего муниципального служащего. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Все случилось в минувшем мае. Работодатель в установленный десятидневный срок не направил уведомление о заключении с новым сотрудником трудового договора по прежнему месту работы.

Руководителя организации привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего» и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также в его адрес внесли представление о недопущении подобного.

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