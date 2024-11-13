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Нижегородские врачи спасли зрение пациенту с химическим ожогом глаз

Зрение мужчины улучшилось с 10% до 80%

Врачи нижегородской больницы имени Семашко спасли зрение пациенту с химическим ожогом глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

По данным источника, консервативное лечение по месту жительства нижегородцу не помогло. Поэтому врачи областной больницы ввели аутоплазму — «коктейль» из собственной крови пациента. Такая мера является дополнительной к стандартному протоколу лечения ожога 2−3 стадии. Через две недели роговица глаза восстановилась, а зрение мужчины улучшилось с 10% до 80%.

Кроме того, аутоплазма помогла почти ослепшему на фоне герпеса 25-летнему пациенту. Его зрение улучшилось до 60%, уменьшилось помутнение и восстановилась чувствительность роговицы.

Ранее мы писали, что нижегородские и китайские врачи будут сотрудничать в сфере детского здравоохранения.

медицина