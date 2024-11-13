Нижегородские врачи спасли зрение пациенту с химическим ожогом глаз

По данным источника, консервативное лечение по месту жительства нижегородцу не помогло. Поэтому врачи областной больницы ввели аутоплазму — «коктейль» из собственной крови пациента. Такая мера является дополнительной к стандартному протоколу лечения ожога 2−3 стадии. Через две недели роговица глаза восстановилась, а зрение мужчины улучшилось с 10% до 80%.