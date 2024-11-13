Из-за строительства дублера Московского проспекта воронежцы вынуждены ездить через дворы

— На пересечении магистрали с улицей Владимира Невского будет устроено «кольцо»: въезды на него будут осуществляться как с улицы 60-й Армии, так и с улицы Владимира Невского, потоки для обеспечения безопасности дорожного движения будут упорядочены, — отметили в городской администрации. — Строительство кольца позволит исключить небезопасные левые повороты к магистральной улице с примыканий жилых комплексов «Вега» и «Северная корона». Для исключения аварийных ситуаций при выезде автотранспорта на «кольцо» принято решение о частичном объединении проезда в направлении ЖК «Вега» и улицы Владимира Невского. В ближайшее время подрядчик выполнит строительство примыкания, и возможность беспрепятственного проезда будет восстановлена.