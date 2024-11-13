Прокуратура помогла избавить от грибка крыльца детсада «Сказка»

После вмешательства прокуратуры «Азовский детский сад комбинированного вида “Сказка” отремонтировал три крыльца, которые пришли в негодность из-за подтопления грунтовыми водами.
Как установили в ведомстве, из-за подтопления грунтовыми водами и отсутствия системы отвода воды стены в переходе из корпусов детсада были поражены грибком.
Помимо этого, три входных крыльца начали разрушаться — появились многочисленные трещины лакокрасочного покрытия, а также на самой плитке.
«Указанные факты нарушают права несовершеннолетних воспитанников (194 ребенка), а также работников образовательной организации на безопасность жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас руководство детского сада провел ремонт трех крылец. Теперь на очереди установка дренажной системы.