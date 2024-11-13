В пермском отделении социального фонда России сменится контактный телефон

С 18 ноября в пермском отделении социального фонда России изменится контактный номер. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе организации.
«Консультация по вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования будет осуществляться по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8−800−1−00000−1», — рассказали в отделении.
Сначала запрос обрабатывается виртуальным помощником, а после, если гражданину не удалось решить ситуацию, разговор будет перенаправлен на оператора. Получить консультации по телефону единого контакт-центра можно бесплатно.