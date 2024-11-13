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В пермском отделении социального фонда России сменится контактный телефон

Для того, чтобы проконсультироваться, жителям Прикамья необходимо набрать новый номер.

Источник: Комсомольская правда

С 18 ноября в пермском отделении социального фонда России изменится контактный номер. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе организации.

«Консультация по вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования будет осуществляться по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8−800−1−00000−1», — рассказали в отделении.

Сначала запрос обрабатывается виртуальным помощником, а после, если гражданину не удалось решить ситуацию, разговор будет перенаправлен на оператора. Получить консультации по телефону единого контакт-центра можно бесплатно.

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