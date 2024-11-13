Десятки уфимцев остались без холодной воды из-за фонарного столба

Сегодня, 13 ноября, в Ленинском районе Уфы десятки людей остались без воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
Инцидент произошел в микрорайоне «Сосны». Во время установки фонарного столба рабочие «Башкирэнерго» повредили участок водопровода. Из-за этого пришлось отключить холодное водоснабжение.
Коммунальные службы занимаются организацией подвоза воды. Об адресах пообещали сообщить дополнительно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.