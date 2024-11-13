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Десятки уфимцев остались без холодной воды из-за фонарного столба

В Уфе из-за установки фонарного столба десятки людей лишились воды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 ноября, в Ленинском районе Уфы десятки людей остались без воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Инцидент произошел в микрорайоне «Сосны». Во время установки фонарного столба рабочие «Башкирэнерго» повредили участок водопровода. Из-за этого пришлось отключить холодное водоснабжение.

Коммунальные службы занимаются организацией подвоза воды. Об адресах пообещали сообщить дополнительно.

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