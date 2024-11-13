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Врачи перечислили волгоградцам симптомы заражения вирусом Коксаки

Вирус Коксаки может спровоцировать развитие ряда заболеваний. В этой связи важно знать о симптомах недуга и методах профилактики.

Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других пациентов на развитие болезни указывают лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, неприятные ощущения в животе и горле. При этом заражение инфекцией может сопровождаться только лихорадкой, сообщили медики больницы им. С. З. Фишера.

Инфицирование вирусами Коксаки А проявляется высыпаниями на коже, стоматитом и герпангиной, конъюнктивитом, склеритом, диареей, также поражаются верхние дыхательные пути.

Вирусы Коксаки В чаще всего поражают сердце, печень, поджелудочную железу. Также они могут привести к появлению выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших — дети до 15 лет.

Специалисты рекомендуют соблюдать общие правила гигиены: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с заболевшими, консультироваться с врачом при появлении подозрительных симптомов.

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