Врачи перечислили волгоградцам симптомы заражения вирусом Коксаки

Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других пациентов на развитие болезни указывают лихорадка, головные и мышечные боли, тошнота, неприятные ощущения в животе и горле. При этом заражение инфекцией может сопровождаться только лихорадкой, сообщили медики больницы им. С. З. Фишера.