Бустерное кольцо синхротрона СКИФ смонтируют к весне 2025 года

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института ядерной физики СО РАН приступили к монтажу оборудования бустерного синхротрона на установке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Работы планируется завершить весной 2025 года, сообщили в пресс-службе ускорительного комплекса.
Перед как попасть в основное накопительное кольцо установки электроны необходимо разогнать до нужной энергии. Для этого используются линейный и бустерный ускорители, которые находятся в отдельном здании рядом с установкой. Бустерный ускоритель состоит из гирдеров — специальных подставок, на которых установлены магнитные элементы, формирующие замкнутую орбиту и фокусирующие пучок заряженных частиц.
«К весне 2025 года все 44 гирдера (часть магнитно-вакуумной системы ускорителя — прим. ТАСС) бустера будут собраны в кольцо периметром 158 м и закоммутированы с инженерными системами. Также к этому сроку будет смонтирована автоматизированная система радиационного контроля и станут возможны испытания этого сегмента ускорительного комплекса с электронным пучком. Здесь за полсекунды пучок будет разгоняться до 3 ГэВ — эта энергия, на которой работает ЦКП “СКИФ”, — сообщили в пресс-службе.
Ранее в здании инжектора была установлена и протестирована опорная геодезическая сеть, которая позволит выполнить высокоточный монтаж гирдеров с оборудованием. Требования по точности взаимного положения гирдерных модулей составляют около 70 микрометров, что аналогично толщине волоса взрослого человека. Это рекордная точность для ускорителей: данный параметр для подобных машин предыдущих поколений составлял порядка 100 микрометров. Только при таком расположении модулей возможно достичь необходимой точности положения элементов магнитной системы, смонтированной на гирдеры, и, следовательно, необходимых параметров электронного пучка.
Также в здании инжектора продолжаются работы по монтажу оборудования линейного ускорителя. Ускоряющие структуры, магнитные элементы, система диагностики пучка уже выставлены в проектное положение, идет сборка вакуумной системы. Первые эксперименты с пучком запланированы на декабрь 2024 года.