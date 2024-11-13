Бустерное кольцо синхротрона СКИФ смонтируют к весне 2025 года

«К весне 2025 года все 44 гирдера (часть магнитно-вакуумной системы ускорителя — прим. ТАСС) бустера будут собраны в кольцо периметром 158 м и закоммутированы с инженерными системами. Также к этому сроку будет смонтирована автоматизированная система радиационного контроля и станут возможны испытания этого сегмента ускорительного комплекса с электронным пучком. Здесь за полсекунды пучок будет разгоняться до 3 ГэВ — эта энергия, на которой работает ЦКП “СКИФ”, — сообщили в пресс-службе.