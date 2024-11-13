В Ростове больную девочку смогли перевезти в областную больницу

Напомним, 12 ноября стало известно о кишечной инфекции в одном из детских садов Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города. Всем ребятам оказывается необходимая медицинская помощь, а дошкольное учреждение закрыли до 15 ноября. Также специалисты провели санитарную обработку всех помещений и оборудования детского сада.