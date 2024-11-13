В Ростове больную девочку смогли перевезти в областную больницу

В Ростове-на-Дону больную девочку смогли перевезти в областную больницу. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил отец ребенка 13 ноября.
По словам мужчины, ребенка на реанимобиле перезли из центральной городской больницы в областную. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Малышка находится под пристальным вниманием медиков.
Сама семья приехала из Азовского района на лечение в донскую столицу.
Напомним, 12 ноября стало известно о кишечной инфекции в одном из детских садов Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города. Всем ребятам оказывается необходимая медицинская помощь, а дошкольное учреждение закрыли до 15 ноября. Также специалисты провели санитарную обработку всех помещений и оборудования детского сада.