Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта

ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.
Речь идет об автобусах на маршрутах 24, 83, 84 и 79.
«Объезд маршрута 24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут 79 будет осуществлять движение без захода на улицу Колобова», — сказано в сообщении.
В департаменте транспорта добавили, что маршрутные автобусы № 83 и 84 осуществляет объезд по улице Молодых Строителей.