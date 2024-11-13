Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта

ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.