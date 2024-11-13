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Из-за взрыва в Севастополе изменили схему движения транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Общественный транспорт в Севастополе пустили в объезд улицы Тараса Шевченко в связи с работами экстренных служб по ликвидации последствий взрыва автомобиля. Об этом сообщили в «Севастопольэлектротрансе».

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло в 9.53 в среду недалеко от супермаркета на улице Тараса Шевченко. На телефон службы 112 поступило сообщение от очевидца, который рассказал о взрыве машины. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, в салоне авто в момент взрыва находился военнослужащий, он погиб.

Речь идет об автобусах на маршрутах 24, 83, 84 и 79.

«Объезд маршрута 24 будет осуществляться по улице Колобова, с выходом на проспект Октябрьской Революции и далее с возвращением на свой маршрут. Маршрут 79 будет осуществлять движение без захода на улицу Колобова», — сказано в сообщении.

В департаменте транспорта добавили, что маршрутные автобусы № 83 и 84 осуществляет объезд по улице Молодых Строителей.