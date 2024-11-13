Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ликвидировали возгорание на белорусской станции Полочаны

Спасатели ликвидировали возгорание на чердаке ж/д станции Полочаны.

Источник: Комсомольская правда

13 ноября к железнодорожной станции Полочаны, что в Молодечненском районе, были вызваны спасатели, сообщили в МЧС Беларуси.

Потребовалась помощь в ликвидации возгорания в чердачном помещении станции. Спасатели с этим успешно справились.

Пострадавших нет. А обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы писали, что МАРТ сказал об изменении в регулировании цен на яблоки и свежие овощи в Беларуси.

Узнайте также, что милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries: «Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России».

Еще рассказали, что Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.