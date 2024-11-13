Спасатели ликвидировали возгорание на белорусской станции Полочаны

13 ноября к железнодорожной станции Полочаны, что в Молодечненском районе, были вызваны спасатели, сообщили в МЧС Беларуси.
Потребовалась помощь в ликвидации возгорания в чердачном помещении станции. Спасатели с этим успешно справились.
Пострадавших нет. А обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Еще рассказали, что Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.