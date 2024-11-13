В ГПК сообщили об увеличении очереди фур на въезд в ЕС на 270 единиц

В 10.00 въезда в ЕС ожидали более 1040 грузовиков. Наиболее загруженным пунктом пропуска является погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина»). Там было зафиксировано 480 большегрузов. За 24 часа латвийская сторона приняли лишь 16% от нормы.



Через литовские пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») проследовало за сутки только 23% грузовиков от нормы. Сотрудники польского погранперехода «Кукурыки» («Козловичи») приняли 61% фур.