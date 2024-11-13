В Новосибирске создали альтернативный препарат от вируса оспы обезьян

В настоящее время исследователи изучают, как препараты будут работать на животных. Первичные эксперименты уже начались. Ученые также планируют изучить более подробно вирусный белок p37, участвующий в важных процессах, связанных с размножением вируса и его взаимодействием с иммунной системой.