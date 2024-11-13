В Новосибирске создали альтернативный препарат от вируса оспы обезьян

В этом году возобновление эпидемии оспы обезьян на уровне ВОЗ было признано чрезвычайной ситуацией. Разработка противовирусных средств в отношении ортопоксвирусов вновь стала актуальной.
Ученые отмечают, что в настоящее время создано несколько основных препаратов против вируса оспы обезьян. Среди них есть американские и российские средства. Не так давно ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы.
Однако исследований и клинических испытаний данных препаратов все еще недостаточно, в научных кругах продолжаются споры об их эффективности.
«К тому же вирус способен вырабатывать резистентность, поэтому разработка альтернативных средств против Mpox по-прежнему актуальна», — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Новосибирские ученые разрабатывают новые альтернативные препараты, созданные на основе природных компонентов.
«Мы синтезировали порядка ста соединений и выбрали из них те, что показали лучшую эффективность, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН Анастасия Соколова. — Препараты имеют схожую структуру — природный остов, который может быть камфорой, фенхоном, борнеолом, плюс ароматическое кольцо».
В настоящее время исследователи изучают, как препараты будут работать на животных. Первичные эксперименты уже начались. Ученые также планируют изучить более подробно вирусный белок p37, участвующий в важных процессах, связанных с размножением вируса и его взаимодействием с иммунной системой.