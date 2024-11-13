Врио главы Ростовской области поделился кадрами полета российского Су-57 в Китае

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал кадры полета российского Су-57 в Китае. Видео он поделился на своей странице в социальной сети 13 ноября.
— Российский Су-57 заходит на «свечку» в китайском небе! Запущенный в серийное производство, теперь он не только защищает нашу Родину, но и потрясает воображение жителей Поднебесной, — поделился впечатлениями Юрий Слюсарь.
Врио губернатора региона поздравил коллег с мировой премьерой. Также он выразил гордость за то, что принимал участие в развитии данного проекта. С 2015 по текущий он возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию.
Напомним, 12 ноября Юрий Слюсарь сообщил, что проехался по Ростову на автобусе. После небольшой поездки он решил провести встречу с транспортниками. Также он посоветовал последовать его примеру главе администрации Ростова Алексею Логвиненко, а также министрам транспорта и ЖКХ.