Врио главы Ростовской области поделился кадрами полета российского Су-57 в Китае

Напомним, 12 ноября Юрий Слюсарь сообщил, что проехался по Ростову на автобусе. После небольшой поездки он решил провести встречу с транспортниками. Также он посоветовал последовать его примеру главе администрации Ростова Алексею Логвиненко, а также министрам транспорта и ЖКХ.