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Двое бывших ППСников из Уфимского района за взятки от мигрантов и пьяных водителей получили от 8 лет «строгача»

В Башкирии экс-сотрудники ППС за взятки от мигрантов получили до 9 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии два бывших сотрудника ППС предстали перед судом за получение взяток от мигрантов и пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, прапорщик и старший сержант полиции вместе с другим коллегой в 2022—2023 годы получали взятки от трех до 17 тысяч рублей от двоих граждан Узбекистана, которые были бригадирами строителей-мигрантов. Взамен иностранцев не привлекали к ответственности, если было выявлено нарушение миграционного законодательства.

Также злоумышленники получили от троих водителей взятки, чтобы их не привлекали их к ответственности пьяную езду.

Преступления выявили сотрудники собственной безопасности МВД Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки», «Мелкое взяточничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уфимский районный суд приговорил бывших полицейских к девяти и восьми годам колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение 4,5 и 5 лет. Кроме того, у них конфисковали более 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

— Третий фигурант уголовного дела ранее был приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщает СК.

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