Двое бывших ППСников из Уфимского района за взятки от мигрантов и пьяных водителей получили от 8 лет «строгача»

Уфимский районный суд приговорил бывших полицейских к девяти и восьми годам колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение 4,5 и 5 лет. Кроме того, у них конфисковали более 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.