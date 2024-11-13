Двое бывших ППСников из Уфимского района за взятки от мигрантов и пьяных водителей получили от 8 лет «строгача»

В Уфимском районе Башкирии два бывших сотрудника ППС предстали перед судом за получение взяток от мигрантов и пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, прапорщик и старший сержант полиции вместе с другим коллегой в 2022—2023 годы получали взятки от трех до 17 тысяч рублей от двоих граждан Узбекистана, которые были бригадирами строителей-мигрантов. Взамен иностранцев не привлекали к ответственности, если было выявлено нарушение миграционного законодательства.
Также злоумышленники получили от троих водителей взятки, чтобы их не привлекали их к ответственности пьяную езду.
Преступления выявили сотрудники собственной безопасности МВД Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки», «Мелкое взяточничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Уфимский районный суд приговорил бывших полицейских к девяти и восьми годам колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах в течение 4,5 и 5 лет. Кроме того, у них конфисковали более 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
— Третий фигурант уголовного дела ранее был приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщает СК.
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