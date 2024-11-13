Замеры скорости движения ледников помогут предсказать извержения вулканов

В ходе последующего анализа глобальной карты движения ледников ученые обнаружили, что скорость движения разных участков ледовых массивов сильно зависела от того, насколько близко они были расположены к активным вулканам. В среднем, они двигались на 46% быстрее, чем соседние с ними регионы ледовой поверхности, если они находились на расстоянии в 5 км или менее от очагов вулканической активности.