Как произвести впечатление на девушку и как себя вести, чтобы ей понравиться

Разговоры о прошлых отношениях, особенно если вы слишком много упоминаете свою бывшую девушку, могут создать негативное впечатление. Никогда не сравнивайте ее с бывшими партнершами или другими девушками — это создает ощущение конкуренции и не даст ей почувствовать себя особенной. Такие разговоры можно поднимать только по обоюдному желанию на определенной стадии отношений и говорить аккуратно. Очень важно никогда не оскорблять бывших, но и не возвышать их.