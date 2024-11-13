«РКС-Самара» начали отключать воду в частном секторе за долги

Холодное водоснабжение не просто так называется услугой — это круглосуточный труд сотен людей, работа сложного оборудования и спецтехники. Сети нужно обслуживать, ремонтировать, обновлять, перекладывать, строить новые. Сколько всего можно было бы сделать для городского водопровода на 42 млн рублей — это общий долг жителей только частного сектора Самары. Впрочем, до поры до времени, ведь ещё ни один долг не растворился в пространстве, оплачивать квитанции всё равно придётся. В интересах самих абонентов не доводить дело до суда и отключения, а начать гасить долги сейчас.