С 15 ноября в Перми закроют один и изменят шесть автобусных маршрутов

В ближайшую неделю в Перми изменится движение восьми автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов № 5, 17к, 28, 29, 33, 69, 70 и 55. Часть из них вернут к привычному пути после временных объездов, другие — перенаправят в объезд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Так, с 15 ноября автобусы № 15 в направлении микрорайона Новобродовский перенаправят на улицу Промысловую. Маршруты № 17к будут курсировать полукольцом. В сторону площади Восстания транспорт поедет через Костарево, а в сторону микрорайона Ива — через Висим.
Автобусы № 28 и № 29 вместо улицы Стахановской будут курсировать по улицам Советской Армии, Мира и Братьев Игнатовых. Изменения введут на время реконструкции улицы Карпинского.
Кроме того, с 18 ноября объединят кольцевые маршруты № 69 и № 70. Автобусы № 70 будут следовать от Площади Дружбы до улицы Макаренко через площадь Восстания, Иву и Костарево.
В связи с организацией одностороннего движения по дублеру улицы Старцева автобусы № 33 поедут в сторону Костарево по основной дороге. Маршрут № 55 вернется к прежней схеме движение по улице Уинской с сохранением остановки «Школа № 135».
Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».