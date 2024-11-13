С 15 ноября в Перми закроют один и изменят шесть автобусных маршрутов

В ближайшую неделю в Перми изменится движение восьми автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов № 5, 17к, 28, 29, 33, 69, 70 и 55. Часть из них вернут к привычному пути после временных объездов, другие — перенаправят в объезд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.