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Три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске

В Минске откроют до конца 2024 года три станции метро и футбольную арену.

Источник: Комсомольская правда

Вслед за открытием в белорусской столице бассейна международного стандарта, минчане порадуются новым станциям метро и большому стадиону, пишет sb.by.

О новинках в эфире «Альфа Радио» рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Напомним, что бассейн был построен в рамках реализации проекта безвозмездной технико-экономической помощи правительства Китая.

В 2024 году состоится и открытие футбольного стадиона:

— Это тоже уникальный проект строительства Китайской Народной Республики. Также мы открываем три станции метро, — сказала Лазаревич.

Ранее сообщалось, что речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

А футбольная арена на 33-тысячи мест появится на улице Ванеева.

Кроме того, жителей Фрунзенского и Московского районов порадует запуск артезианской воды.

Ранее мы писали, как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».

И что МАРТ сказал об изменении в регулировании цен на яблоки и свежие овощи в Беларуси.

Еще рассказали, что Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.