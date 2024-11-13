Три станции метро и футбольную арену откроют до конца 2024 года в Минске

Вслед за открытием в белорусской столице бассейна международного стандарта, минчане порадуются новым станциям метро и большому стадиону, пишет sb.by.
О новинках в эфире «Альфа Радио» рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Напомним, что бассейн был построен в рамках реализации проекта безвозмездной технико-экономической помощи правительства Китая.
В 2024 году состоится и открытие футбольного стадиона:
— Это тоже уникальный проект строительства Китайской Народной Республики. Также мы открываем три станции метро, — сказала Лазаревич.
Ранее сообщалось, что речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».
А футбольная арена на 33-тысячи мест появится на улице Ванеева.
Кроме того, жителей Фрунзенского и Московского районов порадует запуск артезианской воды.
Ранее мы писали, как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».
И что МАРТ сказал об изменении в регулировании цен на яблоки и свежие овощи в Беларуси.
Еще рассказали, что Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.