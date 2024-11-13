Столовую школы № 164 Красногвардейского района Петербурга признали лучшей в России

В Саранске завершился IV Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая — 2024». В состязании приняли участие 110 команд и 50 школьных поваров из 75 регионов страны, в том числе и из Петербурга. И по итогам конкурса лучшей стала столовая школы № 164 Красногвардейского района. Накануне, 12 ноября, ее представителям вручили награду в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Школа № 164 Красногвардейского района Петербурга стала победителем в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника», — уточнили в пресс-службе.
Но не только это учебное учреждение отличилось на конкурсе, но еще и школа № 557 Невского района. Она получила диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы».
— Наши школы строятся и работают в соответствии с «петербургским стандартом», в том числе и школьные столовые. С сентября 2020 года все ученики младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Социально значимые проекты, которые мы реализуем, получают признание на всероссийских конкурсах.