Столовую школы № 164 Красногвардейского района Петербурга признали лучшей в России

В Саранске завершился IV Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая — 2024». В состязании приняли участие 110 команд и 50 школьных поваров из 75 регионов страны, в том числе и из Петербурга. И по итогам конкурса лучшей стала столовая школы № 164 Красногвардейского района. Накануне, 12 ноября, ее представителям вручили награду в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.