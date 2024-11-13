В Омске заливают самый большой открытый каток

В паблике во ВКонтакте «Спортивная школа “Красная звезда”» сообщили о заливке самого большого открытого катка в городе. Первый этап заливки выполняется вручную, а на втором этапе уже будет привлекаться специальная техника.
«Совсем скоро ледовое поле засияет километрами гирлянд, светящимися арт-объектами и различными фотозонами. А главным украшением катка по-прежнему станет большая ель, которая уже установлена в центре площадки», — рассказали в сообществе.
Дату открытия катка омичам сообщат в ближайшее время.