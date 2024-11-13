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Шесть автобусов изменили маршруты в Нижнем Новгороде

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на улице Минина.

Источник: Комсомольская правда

Движение шести автобусов изменилось в центре Нижнего Новгорода. Из-за ремонтно-восстановительных работ на улице Минина изменения коснулись автобусов А-19, А-40, А-58, А-64, А-68, А-90. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Так, автобусы шести этих маршрутов до площади Минина и Пожарского проследуют по улицам Большой Печерской, Пискунова, Минина. В обратном направлении никаких изменений не ожидается.

Напомним, что движение общественного транспорта затруднено на улице Минина в Нижнем Новгороде. Это связано с завершением аварийных работ АО «Теплоэнерго» в районе пересечения с улицей Фрунзе.

Также ранее сообщалось, что маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся в Нижнем Новгороде с 1 декабря. Такое решение связано с отсутствием разворотной площадки в ЖК «Цветы» для транспорта большого класса.

Кроме того, автобусный маршрут Т-31 переименовали в А-31 в Нижнем Новгороде. Автобусы ходят по идентичному маршруту «ул. 40 лет Победы — пл. Минина и Пожарского».