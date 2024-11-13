Супруга арестованного экс-мэра Сочи подала иск к МВД и Минфину

«В августе банк одобрил кредиты на сумму 98 миллионов рублей, которые остались на счете Копайгородской. Когда против ее мужа началось расследование, она решила досрочно погасить кредит. Однако следователь заявил, что средства принадлежат экс-мэру, после чего добился блокировки этих денег. Сейчас по кредиту накапливаются проценты по 90 тысяч рублей в день. В то же время у Янины нет доходов. Иск подан к МВД и Минфину, чтобы ведомства заплатили за следователя эти проценты по кредиту», — говорит адвокат жены экс-мэра Сочи Елизавета Меткина.