Республиканский Центр общественного здоровья в Уфе назвал продукты в высоким уровнем ГИ

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе перечислили продукты, резко повышающие уровень сахара в крови. Речь идет о «быстрых» углеводах с высоким гликемическим индексом (ГИ)*. Они вызывают резкий скачок сахара, что может негативно сказываться на здоровье.
В число продуктов с высоким ГИ относят:
— сладкую выпечку, сдобные булочки и белый хлеб;
— сгущенное молоко;
— морковь, картофель и тыкву;
— ананас, арбуз, дыню;
— лапшу из мягких сортов пшеницы и кукурузные хлопья.
*Гликемический индекс отражает влияние углеводов на уровень глюкозы в крови и измеряется по шкале от 0 до 100, где чистая глюкоза имеет индекс 100. Перечисленные выше продукты имеют ГИ выше 70.
Ранее уфимский врач перечислила неожиданные продукты, в которых есть скрытый сахар.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.