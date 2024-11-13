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Республиканский Центр общественного здоровья в Уфе назвал продукты в высоким уровнем ГИ

Медики из Уфы перечислили продукты, резко повышающие уровень сахара в крови.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе перечислили продукты, резко повышающие уровень сахара в крови. Речь идет о «быстрых» углеводах с высоким гликемическим индексом (ГИ)*. Они вызывают резкий скачок сахара, что может негативно сказываться на здоровье.

В число продуктов с высоким ГИ относят:

— сладкую выпечку, сдобные булочки и белый хлеб;

— сгущенное молоко;

— морковь, картофель и тыкву;

— ананас, арбуз, дыню;

— лапшу из мягких сортов пшеницы и кукурузные хлопья.

*Гликемический индекс отражает влияние углеводов на уровень глюкозы в крови и измеряется по шкале от 0 до 100, где чистая глюкоза имеет индекс 100. Перечисленные выше продукты имеют ГИ выше 70.

Ранее уфимский врач перечислила неожиданные продукты, в которых есть скрытый сахар.

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