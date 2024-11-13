Рэпер Серега заявил, что у Инстасамки нет творчества

На вопрос, кто мог бы сыграть в биографическом фильме о нем, рэпер ответил, что выбрал бы Сергея Безрукова. Эпизодические роли артист отдал Сергею Минаеву и Николаю Баскову. С последним Серега недавно выпустил фит «Криминальное чтиво».