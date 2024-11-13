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КФУ занял 13-е место в рейтинге самых влиятельных вузов России

Всего в списке два образовательных учреждения из Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

КФУ занял 13-е место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии RAEX. В прошлой версии списка позиция образовательного учреждения была такой же.

КГМУ опустился на восемь строк — с 57-го на 65-е место. А вот КНИТУ-КХТИ и вовсе вылетел из рейтинга. Два года назад он занимал 72-ю.

При формировании рейтинга самых влиятельных вузов России эксперты обращают внимание на роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи, воспитание элит и воздействие на интернет-аудиторию.

Уже несколько лет первенство в рейтинге удерживает МГУ. Следом идут РАНХиГС и СПГУ.

Ранее мы сообщали, что шесть татарстанских вузов вошли в топ университетов стран БРИКС.

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