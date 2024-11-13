КФУ занял 13-е место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии RAEX. В прошлой версии списка позиция образовательного учреждения была такой же.
КГМУ опустился на восемь строк — с 57-го на 65-е место. А вот КНИТУ-КХТИ и вовсе вылетел из рейтинга. Два года назад он занимал 72-ю.
При формировании рейтинга самых влиятельных вузов России эксперты обращают внимание на роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи, воспитание элит и воздействие на интернет-аудиторию.
Ранее мы сообщали, что шесть татарстанских вузов вошли в топ университетов стран БРИКС.