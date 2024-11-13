Следователи работают на месте пожара в Новогрудке, где погибли мать и сын

При тушении пожара, о котором в МЧС сообщили соседи, пожарные нашли тела 89-летней женщины и ее 61-летнего сына. Крыша дома выгорела полностью, повреждены стены, перекрытие и имущество. На тушение этого пожара МЧС потребовалось около 40 минут.