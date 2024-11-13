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Следователи работают на месте пожара в Новогрудке, где погибли мать и сын

СК проводит расследование пожара в частном доме Новогрудке, где погибли мать и сын.

Источник: Комсомольская правда

Следователи работают на месте пожара в частном доме в Новогрудке по улице Лидской, в котором ранним утром 13 ноября погибли мать и сын, сообщает Следственный комитет Беларуси.

При тушении пожара, о котором в МЧС сообщили соседи, пожарные нашли тела 89-летней женщины и ее 61-летнего сына. Крыша дома выгорела полностью, повреждены стены, перекрытие и имущество. На тушение этого пожара МЧС потребовалось около 40 минут.

Одна из версий происшедшего — неосторожное обращение с огнем при курении.

Кстати, 13 ноября спасатели ликвидировали возгорание на белорусской станции Полочаны (здесь подробнее).

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