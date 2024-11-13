За три года в Башкирии отремонтируют 88 школ

За три года в Башкирии обновили 146 зданий школ, в которых учатся больше 55 тысяч детей. Также Радий Хабиров отметил, что Башкирия получил федеральное финансирование и на строительство новых школ и детских садов. 2,4 млрд рублей направят на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе.