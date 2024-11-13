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За три года в Башкирии отремонтируют 88 школ

В ближайшие три года в Башкортостане по президентской программе отремонтируют 88 школ. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Также на 2025−27 годы в перечень вошли 16 детских садом и семь колледжей. Всего на проведение ремонтных работ Башкортостан получил больше семи миллиардов рублей.

Глава Башкирии поблагодарил президента Владимира Путина решение расширить программу на сферу дошкольного и среднего профессионального образования.

За три года в Башкирии обновили 146 зданий школ, в которых учатся больше 55 тысяч детей. Также Радий Хабиров отметил, что Башкирия получил федеральное финансирование и на строительство новых школ и детских садов. 2,4 млрд рублей направят на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе.

— У нас сильная математическая школа, и идею построить такое учреждение мы вынашиваем уже несколько лет, — прокомментировал он.

образование