За три года в Башкирии отремонтируют 88 школ

Также на 2025−27 годы в перечень вошли 16 детских садом и семь колледжей. Всего на проведение ремонтных работ Башкортостан получил больше семи миллиардов рублей.
Глава Башкирии поблагодарил президента Владимира Путина решение расширить программу на сферу дошкольного и среднего профессионального образования.
За три года в Башкирии обновили 146 зданий школ, в которых учатся больше 55 тысяч детей. Также Радий Хабиров отметил, что Башкирия получил федеральное финансирование и на строительство новых школ и детских садов. 2,4 млрд рублей направят на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе.
— У нас сильная математическая школа, и идею построить такое учреждение мы вынашиваем уже несколько лет, — прокомментировал он.