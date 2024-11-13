Сергей Шелест предупредил об опасности выхода на лёд

Сергей Шелест обратился к омичам с просьбой не рисковать и не выходить на лёд. Он рассказал, что дал поручение Департаменту общественной безопасности Омска усилить контроль за водными объектами. Мэр отметил, что в данный момент выходить на лед опасно, так как он еще не окреп. особенно это касается детей и подростков, а также рыбаков, которые часто рискуют своей жизнью ради любимого занятия.