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Сергей Шелест предупредил об опасности выхода на лёд

Мэр Омска опубликовал на своей страничке в телеграм-канале предупреждающий снимок и сопроводил его текстом.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Шелест обратился к омичам с просьбой не рисковать и не выходить на лёд. Он рассказал, что дал поручение Департаменту общественной безопасности Омска усилить контроль за водными объектами. Мэр отметил, что в данный момент выходить на лед опасно, так как он еще не окреп. особенно это касается детей и подростков, а также рыбаков, которые часто рискуют своей жизнью ради любимого занятия.

«Поэтому будем держать на контроле такие проблемные места, как правый берег реки Омь в районе улицы Щербанева, берег реки Иртыш в районе исторического парка “Омская крепость, набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до Речпорта, а также озеро “Чередовое”, — отметил мэр.

Также Сергей шелест обратился к подросткам, которые катаются на набережной на тюбингах. На протяжении всего переходного периода будет проводиться патрулирование потенциально опасных зон вблизи Иртыша. Соответствующие беседы также будут проведены в образовательных учреждениях Омска.