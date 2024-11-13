Сергей Шелест предупредил об опасности выхода на лёд

Сергей Шелест обратился к омичам с просьбой не рисковать и не выходить на лёд. Он рассказал, что дал поручение Департаменту общественной безопасности Омска усилить контроль за водными объектами. Мэр отметил, что в данный момент выходить на лед опасно, так как он еще не окреп. особенно это касается детей и подростков, а также рыбаков, которые часто рискуют своей жизнью ради любимого занятия.
«Поэтому будем держать на контроле такие проблемные места, как правый берег реки Омь в районе улицы Щербанева, берег реки Иртыш в районе исторического парка “Омская крепость, набережной Тухачевского, в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до Речпорта, а также озеро “Чередовое”, — отметил мэр.
Также Сергей шелест обратился к подросткам, которые катаются на набережной на тюбингах. На протяжении всего переходного периода будет проводиться патрулирование потенциально опасных зон вблизи Иртыша. Соответствующие беседы также будут проведены в образовательных учреждениях Омска.