В 2024 году Анталья стала самым популярным направлением для волгоградцев

По данным аэропорта, за 10 месяцев 2024 года количество пассажиров составило 1 446 682 человека, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого числа 1 300 290 граждан выбрали внутренние рейсы, в то время как 146 392 воспользовались международными маршрутами.