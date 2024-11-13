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В 2024 году Анталья стала самым популярным направлением для волгоградцев

В этом году международный аэропорт Волгограда принял более 1,4 миллиона путешественников.

По данным аэропорта, за 10 месяцев 2024 года количество пассажиров составило 1 446 682 человека, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого числа 1 300 290 граждан выбрали внутренние рейсы, в то время как 146 392 воспользовались международными маршрутами.

Аэропорт обслужил 10 952 рейса, а также перевезено более 1 046 тонн почты и грузов. Пассажиры могли выбрать из 21 направления, которые обслуживают 14 авиакомпаний.

Помимо традиционных маршрутов в Санкт-Петербург и Москву, волгоградцы чаще всего летали в Анталью, Стамбул, Сочи, Екатеринбург и Дубай.