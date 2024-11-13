Детсад «Лесная сказка» открылся после капремонта в Железногорске-Илимском

Дошкольное учреждение построили ещё в 1969, и со временем конструкция износилась. На работы направили более 72 миллионов рублей. Обновили инженерные сети, пожарную сигнализацию, отремонтировали крыльцо, фасад, козырьки, окна и двери. На первом этаже появился теплый пол. Также была облагорожена территория и проведены работы в бассейне.