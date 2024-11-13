Детсад «Лесная сказка» открылся после капремонта в Железногорске-Илимском

Детсад «Лесная сказка» открылся в Железногорске-Илимском после капремонта. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, работа стартовали еще в 2022 году по госпрограмме региона «Развитие образования».
— Детский сад получил современный вид и стал более комфортным для пребывания детей, для их творчества и развития. Посещать обновленный детский сад смогут 150 дошкольников, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Дошкольное учреждение построили ещё в 1969, и со временем конструкция износилась. На работы направили более 72 миллионов рублей. Обновили инженерные сети, пожарную сигнализацию, отремонтировали крыльцо, фасад, козырьки, окна и двери. На первом этаже появился теплый пол. Также была облагорожена территория и проведены работы в бассейне.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с улиц убирают снег. Работы ведут в ночное время.