Челябинские врачи достали из желудка младенца загадочный металлический крюк

— Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Нам удалось избежать перехода на интубационный наркоз, смогли обойтись масочным, но всё заняло не менее часа, — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещёва. — Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты. Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошёл по оси, не травмируя ткани.