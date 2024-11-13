Челябинские врачи достали из желудка младенца загадочный металлический крюк

Когда малыш попал на рентген в больнице, проглоченный крюк уже успел частично погрузиться в двенадцатиперстную кишку. Сам он был довольно внушительных размеров. Сначала доктора подумали, что крючок рыболовный, но форма и размеры предмета эту гипотезу не подтверждали. Извлечь его из организма, не повредив ткани, оказалось задачей нетривиальной. Ведь ребёнок маленький, и объём его желудка тоже небольшой.
— Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Нам удалось избежать перехода на интубационный наркоз, смогли обойтись масочным, но всё заняло не менее часа, — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещёва. — Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты. Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошёл по оси, не травмируя ткани.
В итоге всё закончилось хорошо. Металлический предмет оказался химически нейтральным, и малыша вскоре выписали домой.