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Челябинские врачи достали из желудка младенца загадочный металлический крюк

Восьмимесячный малыш поступил в приёмный покой Челябинской областной детской клинической больницы. Родители заподозрили, что младенец проглотил колпачок от ручки, но каково было удивление врачей, когда они обнаружили на снимке крупный металлический крюк. Как оказался предмет в желудке у ребёнка, понять никто не смог. А вытащить его оказалось непростой задачей. Историю о загадочном предмете рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

Источник: ЧОДКБ

Когда малыш попал на рентген в больнице, проглоченный крюк уже успел частично погрузиться в двенадцатиперстную кишку. Сам он был довольно внушительных размеров. Сначала доктора подумали, что крючок рыболовный, но форма и размеры предмета эту гипотезу не подтверждали. Извлечь его из организма, не повредив ткани, оказалось задачей нетривиальной. Ведь ребёнок маленький, и объём его желудка тоже небольшой.

— Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Нам удалось избежать перехода на интубационный наркоз, смогли обойтись масочным, но всё заняло не менее часа, — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещёва. — Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты. Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошёл по оси, не травмируя ткани.

В итоге всё закончилось хорошо. Металлический предмет оказался химически нейтральным, и малыша вскоре выписали домой.

медицина