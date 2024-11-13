«Настоятельно рекомендуем уже сменить шины». МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние

В милицейском ведомстве также обратили внимание на то, что в среду в ряде белорусских регионов выпадут дожди и мокрый снег. А в сочетании с околонулевой температурой на отдельных участках дорог может появиться гололед. В связи с этим в МВД дали белорусским водителям настоятельную рекомендацию сменить шины на зимние.