«Настоятельно рекомендуем уже сменить шины». МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние

МВД Беларуси 13 ноября сказало о замене автомобильных шин на зимние.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что европейские синоптики предупредили о снеге в Беларуси уже 14 ноября и что в некоторых регионах высота снежного покрова достигнет 4 — 5 сантиметров.
В милицейском ведомстве также обратили внимание на то, что в среду в ряде белорусских регионов выпадут дожди и мокрый снег. А в сочетании с околонулевой температурой на отдельных участках дорог может появиться гололед. В связи с этим в МВД дали белорусским водителям настоятельную рекомендацию сменить шины на зимние.
Кроме того, правоохранители подчеркнули, что водителям следует передвигаться со скоростью, которая соответствует конкретным дорожным условиям на каждом участке. Следует отказаться от резких маневров, разгонов и замедлений. Заранее нужно позаботиться о снижении скорости в местах, где в первую очередь появляется наледь: перед пешеходными переходами, искусственными неровностями, остановками общественного транспорта, железнодорожными переездами и т.д.
Перед поездкой водители должны проверять работоспособность дворников, наличие жидкости в бачке стеклоомыватели, очистить авто от снега.
Пешеходы также должны быть внимательными, пользоваться световозвращающими элементами, надевать одежду повышенной видимости, соблюдать ПДД.
Тем временем женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.
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