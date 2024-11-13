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Психологи озвучили свое мнение после изучения соцсетей пропавшей Анны Цомартовой

Психологи сделали заключение по поводу пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой.

Источник: Комсомольская правда

Психологи изучили социальные сети пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на отца девушки.

По словам Николая Цомартова, заключение сделала психологическая служба МВД Дагестана.

— Просмотрели все ее видео, изучили ее телеграм-канал и пришли к мысли, что там даже близко нет мысли о самоубийстве. Это заключение юридической силы не имеет, но все же, — прокомментировал отец спортсменки.

Напомним, 22-летняя Анна Цомартова пропала в феврале в Дагестане. Она была в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После выступления девушка вышла из Дворца спорта и перестала выходить на связь. До сих пор ее местоположении ничего неизвестно.