Психологи озвучили свое мнение после изучения соцсетей пропавшей Анны Цомартовой

Психологи изучили социальные сети пропавшей спортсменки из Ростова Анны Цомартовой. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на отца девушки.
По словам Николая Цомартова, заключение сделала психологическая служба МВД Дагестана.
— Просмотрели все ее видео, изучили ее телеграм-канал и пришли к мысли, что там даже близко нет мысли о самоубийстве. Это заключение юридической силы не имеет, но все же, — прокомментировал отец спортсменки.
Напомним, 22-летняя Анна Цомартова пропала в феврале в Дагестане. Она была в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После выступления девушка вышла из Дворца спорта и перестала выходить на связь. До сих пор ее местоположении ничего неизвестно.