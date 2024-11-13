Новосибирские ученые разрабатывают препарат от вируса оспы обезьян

В данный момент разработано несколько основных препаратов против вируса оспы обезьян. Среди них есть как американские, так и российские средства. Не так давно Всемирной организацией здравоохранения была одобрена первая вакцина против обезьяньей оспы. Однако все еще недостаточно исследований и клинических испытаний данных препаратов.